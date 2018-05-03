Южная Корея дает зеленый свет рынку ICO

Группа законодателей из Южной Кореи работает сейчас над законопроектом по легализации запуска новых первичных размещений монет (ICO) и цифровых валют. Об этом 2 мая сообщило информационное агентство The Korea Times.

Глава правящей Демократической партии Кореи Хонг Юй-рак вместе с другими законодателями выступают в поддержку нового законопроекта и планируют, что он будет подписан до конца текущего года.

В рамках своего выступления на форуме, посвященному ICO и блокчейн-технологии в Национальной ассамблее, который состоялся в среду, Хонг сообщил о том, что законопроект направлен на легализацию ICO под наблюдением правительства. Кроме того, в его основу лягут результаты совместного изучения вопроса кабинетом Хонга и Корейской международной торговой ассоциацией.

По словам Хонга, основная цель законопроекта — помочь искоренить сомнения и неуверенность в отношении компаний, работающих на базе блокчейна.

Согласно законопроекту, ICO, инициируемые общественными организациями и научно-исследовательскими центрами, будут проводиться под жестким контролем со стороны Комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Спикер Национальной ассамблеи Чунг Сюй-кюн подчеркнул роль юристов в решении вопроса политической нестабильности вокруг цифровых валют и блокчейн-технологии. Он убежден в том, что криптовалюты можно использовать во благо в различных общественных секторах. Учитывая весь потенциал криптовалют, необходимо сократить тот негатив, который они встречают в политических кругах.

Лоббирование законопроекта по легализации ICO является первым шагом на пути снятия запрета, наложенного на ICO правительством в конце прошлого года. Причиной тому послужили спекулятивные инвестиции в криптовалюту.

А в марте 2018 года прошел слух о том, что некоторые объединения в правительстве Южной Кореи рассматривали вопрос о снятии запрета на ICO, в том случае, если новые размещения будут проводиться в соответствии с жесткими правилами правительства.

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текст: Марина Шматкова, фото: Visual Hunt