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Прожиточный минимум отбил утраченные позиции
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Прожиточный минимум отбил утраченные позиции 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
27 апреля губернатор Анатолий Артамонов своим постановлением утвердил величину прожиточного минимума в Калужской области за первый квартал 2018 года. Согласно этому документу, опубликованному 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года прожиточный минимум на душу населения вырос на 4,3%, с 9601 рубля до 10014 рублей, вернувшись на позиции, которые он занимал в третьем квартале. Тогда эта величина составляла 10028 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10770 рублей, для пенсионеров — 8308 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9891 рубль.
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