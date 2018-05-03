Прожиточный минимум отбил утраченные позиции 

27 апреля губернатор Анатолий Артамонов своим постановлением утвердил величину прожиточного минимума в Калужской области за первый квартал 2018 года. Согласно этому документу, опубликованному 3 мая на официальном интернет-портале правовой информации, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года прожиточный минимум на душу населения вырос на 4,3%, с 9601 рубля до 10014 рублей, вернувшись на позиции, которые он занимал в третьем квартале. Тогда эта величина составляла 10028 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10770 рублей, для пенсионеров — 8308 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9891 рубль.