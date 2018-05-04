Ещё
На фондовых площадках США сохранится растущий тренд, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фондовых площадках США сохранится растущий тренд, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Фондовые индексы США в четверг закрылись близко к нейтральному уровню, отскочив после пробоя ключевыхподдержек на дневных минимумах. DJ-30 оказался лучше других, подойдя к завершению сессии в символическом плюсе (+0,02%), тем самым прервав пятидневное снижение. S&P500 опустился на 0,23%, отыграв падение внутри дня почти на 2%. На торги оказывало влияние множество противоречивых факторов, включая слабые отчеты о прибыли компаний и экономические данные.
Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам, достигнув минимума в текущем году. В паре с евро доллар опустился с $1,1951 до $1,1948.
Агентство Moody's ожидает, что Tesla в этом году должна будет привлечь около $2 млрд нового капитала, хотя днем ранее глава компании Илон Маск заявил аналитикам, что не намерен этого делать. Moody's отметило, что Tesla продемонстрировала прогресс в поддержании еженедельного темпа производства машин Model 3, в течение трех недель подряд выпуская больше 2 тыс. единиц. Однако в агентстве считают, что компания пока находится в стадии «интенсивного обучения на ходу», чтобы достичь своего планового показателя по выпуску 5 тыс. Model 3 в неделю, а также валовой прибыли на уровне 25% и безубыточного потока наличности. Акции Tesla смогли отыграть часть потерь на торгах в четверг: в моменте котировки компании обвалились на 9,5%, но по итогам дня их падение составило 5,55%.
Долгосрочный растущий тренд на фондовых площадках США сохраняется. Несмотря на менее сильные, чем ожидалось, экономические данные, растущие ставки и неоднозначные финансовые отчеты некоторых компаний, рынок не теряет восходящего импульса. S&P500 отскочил вверх от 200-дневной скользящей средней, что является явным позитивным сигналом. Мы ожидаем, что S&P500 сегодня прибавит 0,9% и достигнет отметки 2650 пунктов.
Из важной экономической статистики особого внимания заслуживают данные по рынку труда. Мы ожидаем снижения уровня безработицы до 4%, учитывая, что последние данные по числу обращений за пособием были хорошими, и несмотря на слабую динамику индекса занятости в производственном секторе.
Сезон отчетов плавно подходит к завершению. Сегодня до открытия торгов свои результаты за январь-март представит Alibaba. Если ожидания роста прибыли компании оправдаются, это позитивно скажется на ее котировках.
Прайм: последние новости
Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб Биткоин дорожает на новостях о запуске Goldman Sachs торговли фьючерсами на криптовалюту Илон Маск провел пресс-конференцию в борьбе с "занудными вопросами"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем343
Найдено тело писателя Сергея Сакина21
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову137
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение