На фондовых площадках США сохранится растущий тренд, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Фондовые индексы США в четверг закрылись близко к нейтральному уровню, отскочив после пробоя ключевыхподдержек на дневных минимумах. DJ-30 оказался лучше других, подойдя к завершению сессии в символическом плюсе (+0,02%), тем самым прервав пятидневное снижение. S&P500 опустился на 0,23%, отыграв падение внутри дня почти на 2%. На торги оказывало влияние множество противоречивых факторов, включая слабые отчеты о прибыли компаний и экономические данные.

Доллар США снизился по отношению к основным мировым валютам, достигнув минимума в текущем году. В паре с евро доллар опустился с $1,1951 до $1,1948.

Агентство Moody's ожидает, что Tesla в этом году должна будет привлечь около $2 млрд нового капитала, хотя днем ранее глава компании Илон Маск заявил аналитикам, что не намерен этого делать. Moody's отметило, что Tesla продемонстрировала прогресс в поддержании еженедельного темпа производства машин Model 3, в течение трех недель подряд выпуская больше 2 тыс. единиц. Однако в агентстве считают, что компания пока находится в стадии «интенсивного обучения на ходу», чтобы достичь своего планового показателя по выпуску 5 тыс. Model 3 в неделю, а также валовой прибыли на уровне 25% и безубыточного потока наличности. Акции Tesla смогли отыграть часть потерь на торгах в четверг: в моменте котировки компании обвалились на 9,5%, но по итогам дня их падение составило 5,55%.

Долгосрочный растущий тренд на фондовых площадках США сохраняется. Несмотря на менее сильные, чем ожидалось, экономические данные, растущие ставки и неоднозначные финансовые отчеты некоторых компаний, рынок не теряет восходящего импульса. S&P500 отскочил вверх от 200-дневной скользящей средней, что является явным позитивным сигналом. Мы ожидаем, что S&P500 сегодня прибавит 0,9% и достигнет отметки 2650 пунктов.

Из важной экономической статистики особого внимания заслуживают данные по рынку труда. Мы ожидаем снижения уровня безработицы до 4%, учитывая, что последние данные по числу обращений за пособием были хорошими, и несмотря на слабую динамику индекса занятости в производственном секторе.