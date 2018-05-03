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Акции Tesla упали на 5% из-за увиливавшего от вопросов Маска
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Акции Tesla упали на 5% из-за увиливавшего от вопросов Маска 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Инвесторы компании Tesla Motors осудили Маска за то, что он не ответил на вопрос аналитиков о перспективах получения прибыли. Несмотря на обещания о том, что производство машины Model 3, от которой сейчас зависит будущее компании, проходит согласно графику, акции упали на 5%, сообщает Reuters.
Илон Маск планирует закрыть фабрику во Фримонте (Калифорния) на десять дней, но в июне собирается достичь обещанных показателей — производства 5000 автомобилей этой модели в неделю. Это позволит извлечь прибыль из продаж уже во второй половине года. Чтобы окупить производство, Маску нужно преодолеть убытки в 22 584 $ на машину, повлеченные в том числе и задержками на линии сборки.
Цены на акции компании не очень сильно менялись после объявления заявленной прибыли. Однако когда во время конференц-звонка Маски начал уворачиваться от вопросов аналитиков, суммарная рыночная стоимость компании упала на 2 миллиарда долларов.
«Эти вопросы такие сухие. Они убивают меня», — ответил Илон Маск эксперту, который поинтересовался, какой процент зарезервировавших машину покупателей начал выбирать опции. Это могло бы показать, как много прибыли ожидается от машин. Другой эксперт спросил о требованиях к основному и оборотному капиталу (слагаемых капитала фирмы, куда входят финансовые, материальные и интеллектуальные ценности) и тоже не получил ответа.
Напомним, что это не первые проблемы, которые испытывает производитель. Так, год назад 53 тысячи электромобилей Tesla пришлось отозвать из-за заводского брака.
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