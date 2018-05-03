Акция по уходу за памятниками участникам войны прошла на Соколе

Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям района Сокол по традиции несколько раз в год проводят мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками участникам Великой Отечественной войны. Такая инициатива была организована и ко Дню Победы. Мероприятие состоялось на минувшей неделе.

Как уточнили организаторы, акция прошла в мемориально-парковом комплексе «Ленинградский парк» у закладного камня памяти героев, павших на войне.

— Очень важно сохранить память о тех, кого с нами нет, — сказали в администрации ЦСПсиД. — Ребята привели в порядок территорию, убрали мусор и грязь, помыли камень.

Память героев собравшиеся почтили минутой молчания с возложением цветов. (жм)