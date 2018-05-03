Ещё
Акция по уходу за памятниками участникам войны прошла на Соколе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

Акция по уходу за памятниками участникам войны прошла на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям района Сокол по традиции несколько раз в год проводят мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками участникам Великой Отечественной войны. Такая инициатива была организована и ко Дню Победы. Мероприятие состоялось на минувшей неделе.
Как уточнили организаторы, акция прошла в мемориально-парковом комплексе «Ленинградский парк» у закладного камня памяти героев, павших на войне.
— Очень важно сохранить память о тех, кого с нами нет, — сказали в администрации ЦСПсиД. — Ребята привели в порядок территорию, убрали мусор и грязь, помыли камень.
Память героев собравшиеся почтили минутой молчания с возложением цветов. (жм)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Студенты из Сокола провели благотворительную донорскую акцию Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроют на один день из-за «технологического окна» В Москве на выборах в Госдуму голосование по открепительным было минимальным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы83
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов277
Полномочия Медведева передадут Кудрину1019
Россияне побили рекорд бегства в США99
В Сирии разбился российский истребитель456
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение