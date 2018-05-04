Москва выставила на аукционы более 100 нежилых объектов для малого бизнеса

МОСКВА , 4 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставили на аукционы 107 нежилых объектов со специальной ставкой аренды для малого бизнеса, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

"Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Участники торгов борются за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет", — уточняется в пресс-релизе.

Площадь реализуемых лотов варьируется от 35 квадратных метров во Внукове до 790 квадратных метров в районе Орехово-Борисово Южное, сообщается в нем.

Выставленные на торги объекты находятся на первых и цокольных этажах жилых и нежилых зданий. Они расположены в десяти округах. Ближайшие аукционы пройдут во второй половине мая.