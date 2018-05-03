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Фотоконкурс проведут в соцсетях в рамках акции «Лес Победы» в Московской области
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Фотоконкурс проведут в соцсетях в рамках акции «Лес Победы» в Московской области 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы» в Подмосковье состоится фотоконкурс, победители которого получат ценные призы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
12 мая 2018 года в 11:00 на территории всей Московской пройдет ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы», главная цель которой — озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах Московской области, а также эколого-патриотическое воспитание молодого поколения.
«В рамках акции комитет лесного хозяйства Московской области проводит фотоконкурс #лесПобеды2018. Для участия в конкурсе необходимо: быть подписанным на комитет лесного хозяйства Московской области: «ВКонтакте», Facebook и Instagram — @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov (не забудьте открыть свой аккаунт на время проведения конкурса); прийти на акцию, посадить дерево, сделать фотографию и разместить ее до 14 мая на страничках своих социальных сетей с хештегом «#леспобеды2018» и указанием номинации: «Вместе веселее» (самая массовая и дружная фотография), «Мой лес — мое будущее», «Мы помним, мы гордимся!», — говорится в сообщении.
Фотографии, размещенные с хештегом #лесПобеды2018 автоматически становятся участниками конкурса.
«Мы будем очень рады, если вы расскажете под фотографией свою историю: про свое отношение к акции и напишете почему решили участвовать в ней. Победителями станут фотографии, набравшие наибольшее количество лайков в каждой из трех социальных сетей. Результаты конкурса будут опубликованы после 16 мая на официальном сайте Комитета, сайте посадисвоедерево.рф и на страницах наших социальных сетей. Победителей ждут ценные призы и подарки», — отмечается в материале.
В ходе акции «Лес Победы» на площади свыше 377 гектар государственного лесного фонда посадят более 1,3 миллиона деревьев. Еще примерно 113 тысяч деревьев и кустарников будет посажено на землях муниципальных образований на площади 385 гектаров. Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек.
Центральной площадкой в этом году станет лесной участок в Солнечногорском районе вблизи деревни Жилино. Ожидается, что здесь примут участие свыше 7 тысяч человек. На площади 40 гектаров будет посажено 160 тысяч деревьев — сосен, дубов и лип.
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