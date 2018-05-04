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УФАС возбудило уголовное дело в отношении Фонда капремонта Пермского края
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УФАС возбудило уголовное дело в отношении Фонда капремонта Пермского края 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщают в Управлении, информацию о правонарушении сообщила Контрольно-счётная палата Прикамья. Её представители сообщили, что с 2015 по 2016 годы Фонд капремонта не размещал на сайте госзакупок информацию о проведении торгов на закупку товаров.
Антимонопольная служба посчитала, что действия организации могут противоречить Федераьному законодательству. В частности, нарушается информационная открытость закупок.
«Мы возбудили дело в отношении Фонда капитального ремонта. То, что они не размещали информацию, как положено — на официальном сайте закупок — могло привести к сокращению участников аукциона и, соответственно, к увеличению стоимости работ. Ведь чем больше предпринимателей участвуют в торгах, тем больше вероятность снизить цену контракта из-за высокой конкуренции», — рассказала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова.
Руководителю Фонда капремонта, занимающему должность с 2015 по 2016 годы, может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В этот период в начальниках организации числились Алексей Иванов, Юлия Худякова и Сергей Трандин.
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