Солид Банк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам

Солид Банк в период с 3 по 31 мая повышает ставки по трем рублевым вкладам.

«Токио» (на 153 дня) открывается под 7,7% (вместо 7,5%), а «Наш клиент» (на 365 дней) — под 7,5% годовых (вместо 7%). Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

По депозиту «Банзай» (от 1 тыс. рублей на 370 дней) доходность составит 4,5—7,3% годовых (прежде — 4,5—6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Токио» и «Банзай».