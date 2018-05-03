В СЗАО квартиры комфорт-класса стоят 175,7 тысяч рублей за квадратный метр

СЗАО — лидер по стоимости квартир комфорт класса. Об этом сообщили аналитики из компании Est-a-Tet.

Средняя стоимость квадратного метра квартиры комфорт-класса — чуть больше 175 тысяч рублей. На втором и третьем месте идут Северный и Северо-Восточный округа. Там за квадратный метр придется выложить в среднем 171 тысячу рублей. Самые дешевые квартиры в Зеленограде. Там квадратный метр стоит примерно 90 тысяч рублей.

Квартиры стандарт-класса представлен в двух локациях. Например, в ЮВАО стоимость квадратного метра в квартире стандарт-класса составляет 110 тысяч рублей. Отмечается, что комфорт-классе цена не особо зависит от стадии строительства. Основными факторами, влияющие на цены, являются местоположение и размер объекта.