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Средняя зарплата свердловчан перевалила за 34 тысячи рублей
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Средняя зарплата свердловчан перевалила за 34 тысячи рублей 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Среднемесячная заработная плата свердловчан за год выросла на 10%. О социально-экономическом положении в регионе отчитались в Свердловскстате, передает "Уралинформбюро".
За январь-февраль 2017 зарплата составила 34 140 рублей. Отмечается, что если год назад реальные доходы населения области снизились, то в этом году, даже с учетом роста цен, они выросли на 8,4%.
Также зафиксирован рост в жилищном строительстве. В 2017 году введено в строй 2 706 квартир, в 2018-м — 4 002 квартиры.
Отрицательные показатели отмечаются в демографии и экологии. Продолжает фиксироваться естественная убыль населения — она увеличилась за год на 24,9%. В январе-феврале на территории области родилось 12 108 человек, что на 1 197 меньше, чем годом ранее. А умерло 15 230 человек, в том числе 62 ребенка в возрасте до года. Таким образом, число умерших на 25,8% превысило количество зарегистрированных родившихся.
В 2017 году свердловские предприятия выбросили в атмосферу 928 тысяч тонн загрязняющих веществ — на 2% больше, чем в 2016-м. Лидером по загрязнению стала Верхняя Пышма — количество выбросов на территории округа выросло в 2 раза.
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