Средняя зарплата свердловчан перевалила за 34 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата свердловчан за год выросла на 10%. О социально-экономическом положении в регионе отчитались в Свердловскстате, передает "Уралинформбюро"

За январь-февраль 2017 зарплата составила 34 140 рублей. Отмечается, что если год назад реальные доходы населения области снизились, то в этом году, даже с учетом роста цен, они выросли на 8,4%.

Также зафиксирован рост в жилищном строительстве. В 2017 году введено в строй 2 706 квартир, в 2018-м — 4 002 квартиры.

Отрицательные показатели отмечаются в демографии и экологии. Продолжает фиксироваться естественная убыль населения — она увеличилась за год на 24,9%. В январе-феврале на территории области родилось 12 108 человек, что на 1 197 меньше, чем годом ранее. А умерло 15 230 человек, в том числе 62 ребенка в возрасте до года. Таким образом, число умерших на 25,8% превысило количество зарегистрированных родившихся.

В 2017 году свердловские предприятия выбросили в атмосферу 928 тысяч тонн загрязняющих веществ — на 2% больше, чем в 2016-м. Лидером по загрязнению стала Верхняя Пышма — количество выбросов на территории округа выросло в 2 раза.