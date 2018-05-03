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Goldman Sachs начнет торговать фьючерсами на биткойн
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Goldman Sachs начнет торговать фьючерсами на биткойн 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Один из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткойн, сообщает New York Times.
Goldman Sachs будет использовать собственные средства для торговли срочными контрактами, привязанными к цене биткойна. Торговать непосредственно криптовалютой инвестбанк пока что не планирует.
В Goldman Sachs решили запустить торги фьючерсами на биткойн после обращений клиентов, отметила исполнительный директор банка Рана Яред: многие инвесторы хотели бы хранить криптовалюту как ценный товар вроде золота. Интерес также проявляли различные фонды, получившие пожертвования в виде криптовалюты. Яред подчеркнула, что банк рассматривает торговлю биткойн-фьючерсами как операции повышенного риска, которые требуют повышенного внимания.
Вице-президент и управляющий отделом по торговле ценными бумагами Goldman Sachs Джастин Шмидт не исключает возможности в будущем начать торги непосредственно биткойнами в случае получения банком одобрения со стороны регулирующих органов. Для этого Goldman Sachs еще предстоит обеспечить безопасность актива, поскольку многие мировые криптоплощадки сталкиваются с кражами цифровых денег хакерами. По словам Шмидта и Яред, текущие транзакции биткойнов еще не соответствуют стандартам Уолл-стрит.
В декабре прошлого года в США торговлю фьючерсами на биткойн запустили две чикагские биржевые площадки CME и CBOE
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