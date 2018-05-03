Goldman Sachs начнет торговать фьючерсами на биткойн 

Один из крупнейших мировых инвестиционных банков Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткойн, сообщает New York Times.
Goldman Sachs будет использовать собственные средства для торговли срочными контрактами, привязанными к цене биткойна. Торговать непосредственно криптовалютой инвестбанк пока что не планирует.
В Goldman Sachs решили запустить торги фьючерсами на биткойн после обращений клиентов, отметила исполнительный директор банка Рана Яред: многие инвесторы хотели бы хранить криптовалюту как ценный товар вроде золота. Интерес также проявляли различные фонды, получившие пожертвования в виде криптовалюты. Яред подчеркнула, что банк рассматривает торговлю биткойн-фьючерсами как операции повышенного риска, которые требуют повышенного внимания.
Вице-президент и управляющий отделом по торговле ценными бумагами Goldman Sachs Джастин Шмидт не исключает возможности в будущем начать торги непосредственно биткойнами в случае получения банком одобрения со стороны регулирующих органов. Для этого Goldman Sachs еще предстоит обеспечить безопасность актива, поскольку многие мировые криптоплощадки сталкиваются с кражами цифровых денег хакерами. По словам Шмидта и Яред, текущие транзакции биткойнов еще не соответствуют стандартам Уолл-стрит.
В декабре прошлого года в США торговлю фьючерсами на биткойн запустили две чикагские биржевые площадки CME и CBOE