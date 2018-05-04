Биткоин дорожает

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром торгуется на уровне более 9,6 тысячи долларов, инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о запуске банком Goldman Sachs торговли биткоин-фьючерсами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.39 мск биткоин дорожал на 4,08%, до 9,617 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов пятницы криптовалюта приближалась к психологической отметке в 10 тысяч долларов, дорожая до 9,875 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин рос в цене на 4,34%, до 9,625 тысячи долларов, на OKEx — на 4,59%, до 9,618 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожает на 7,87%, до 776,21 доллара, Ripple — на 0,81%, до 0,869 доллара, Bitcoin Cash — дешевеет на 0,7%, до 1481,17 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 452,88 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.