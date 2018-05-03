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ОФЗ: умеренное укрепление, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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ОФЗ: умеренное укрепление, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
ОФЗ торговались преимущественно на зарубежных площадках с прошлой пятницы, поскольку российские инвесторы ушли на длинные майские выходные. Несмотря на повышенную волатильность в паре USDRUB, суверенные бумаги торговались в небольшом плюсе относительно уровней конца прошлой недели. Длинные и среднесрочные выпуски опустились в доходности на 2–3 бп. Среди коротких бумаг лучше других смотрелись выпуски с погашением в 2021 г., потерявшие в доходности 8–10 бп.
С возвращением на рынок российских участников сегодня котировки ОФЗ могут скорректироваться из-за снижения аппетита к риску. Мы полагаем, что решения Банка России не менять ключевую ставку может спровоцировать продажи в коротких бумагах и привести к некоторому уменьшению наклона кривой. По нашим расчетам, текущие котировки ОФЗ в целом соответствуют ключевой ставке на уровне 6,5–6,75% к концу 2018 г.
Прайм: последние новости
Доллар превысил 64 рубля впервые с 11 апреля Российский рынок акций открылся в минусе Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением
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