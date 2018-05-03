ОФЗ: умеренное укрепление, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

ОФЗ торговались преимущественно на зарубежных площадках с прошлой пятницы, поскольку российские инвесторы ушли на длинные майские выходные. Несмотря на повышенную волатильность в паре USDRUB, суверенные бумаги торговались в небольшом плюсе относительно уровней конца прошлой недели. Длинные и среднесрочные выпуски опустились в доходности на 2–3 бп. Среди коротких бумаг лучше других смотрелись выпуски с погашением в 2021 г., потерявшие в доходности 8–10 бп.