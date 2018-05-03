Размер среднего кредита на вторичное жилье Москвы достиг рекордных 4,2 млн рублей

Средняя сумма ипотечного кредита на покупку вторичного жилья Москвы в апреле 2018 года достигла исторического максимума — 4,2 млн руб., сообщает «Инком-Недвижимость» . Данный показатель фактически сравнялся со стоимостью самой дешевой типовой однокомнатной квартиры в столице (без учета ТиНАО).

«За последние четыре года средняя сумма ипотечного кредита, получаемого покупателями для приобретения квартиры на московском вторичном рынке жилья, увеличилась на 13,5% — с 3,7 млн руб. весной 2014 года до 4,2 млн руб. в настоящий момент. Нынешний показатель является максимальным не только за указанный период, но и вообще за всю «кредитную историю» столичной «вторички» в массовых сегментах», — указано в сообщении.

Аналитики компании наблюдают устойчивую тенденцию по увеличению среднего ипотечного кредита с весны 2017 года и объясняют это двумя факторами. С одной стороны, расширяются возможности покупателей благодаря снижению ставок по кредитам и цен на жилье. С другой, за последние несколько лет сократились объемы накоплений граждан (в данном случае — стартового капитала для приобретения жилплощади), что в итоге ведет к росту кредитной нагрузки.