В БКС-Банке стартовала акция по дебетовой карте

БКС-Банк с 1 мая по 30 июня 2018 года подключил к карте Visa Classic, оформляемой в рамках пакета «Директ», бонусную программу «БКС-бонус».

За операции по карте будут начисляться бонусные баллы в размере 1% от всех покупок, а при обороте свыше 30 тыс. рублей в месяц по карте предусмотрено 3% в категории «Кафе и рестораны» и 5% — «АЗС». Бонусами в дальнейшем можно оплатить покупки (1 бонус равен 1 рублю).

Продуктовый виджет

Карта оформляется бесплатно. Снятие наличных в устройствах банка осуществляется без комиссии, в банкоматах иных банков — 1%, минимум 100 рублей / 3 долларов / 3 евро, в кассах сторонних кредитных организаций — 1,5%, минимум 200 рублей/ 7 долларов /7 евро.