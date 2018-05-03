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«Известия»: в России начнут штрафовать за завышение цен на лекарства
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«Известия»: в России начнут штрафовать за завышение цен на лекарства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖВЛП) начнут штрафовать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект федерального закона Минздрава.
Как стало известно, Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тыс. руб, а юридических — на сумму, двукратную излишне полученной выручки.
В список жизненно важных лекарств входит более 700 препаратов. Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры выявили завышение цен на данную категорию лекарств.
Денежного наказания за подобное нарушение до сих пор не существовало.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что рост цен на лекарства в России не произойдет.
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