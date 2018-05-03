В Лиссабоне и Порту цены на жилье взлетели почти на 20% за год

По данным Национального института статистики, по всей Португалии в четвертом квартале 2017-го цены на жилье выросли на 7,6% в годовом исчислении до среднего показателя €930 за кв.м, пишет Reuters . Аналитики считают, что в нынешнем году рост цен продолжится, подстегиваемый иностранным спросом на местные «квадраты». Особый вклад вносит также наплыв туристов, за счет которого популярность краткосрочной аренды бьет рекорды, особенно в крупных городах. Напомним, что в феврале 2018-го цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года. В нашей базе — более 500 предложений по продаже жилья в Португалии.