Ещё
В Лиссабоне и Порту цены на жилье взлетели почти на 20% за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лиссабоне и Порту цены на жилье взлетели почти на 20% за год 

Prian.ru 37 минут назад
По данным Национального института статистики, по всей Португалии в четвертом квартале 2017-го цены на жилье выросли на 7,6% в годовом исчислении до среднего показателя €930 за кв.м, пишет Reuters. Аналитики считают, что в нынешнем году рост цен продолжится, подстегиваемый иностранным спросом на местные «квадраты». Особый вклад вносит также наплыв туристов, за счет которого популярность краткосрочной аренды бьет рекорды, особенно в крупных городах. Напомним, что в феврале 2018-го цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года.
В нашей базе — более 500 предложений по продаже жилья в Португалии.
Prian.ru: последние новости
Продавцы недвижимости на Лазурном Берегу привлекают скидками до 30% Рынок недвижимости Малибу находится на пике Доля иностранцев на рынке недвижимости Торонто сократилась почти в три раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину596
Еще один мессенджер заблокируют в России104
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка30
В центре Москвы произошла драка со стрельбой50
В Лондоне в толпе прогремел взрыв125
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение