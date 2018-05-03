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Российский рынок акций открылся в минусе
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Российский рынок акций открылся в минусе
Прайм
2 часа назад
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РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга снижался на 0,37% — до 2297,92 пункта, индекс РТС — на 0,21% — до 1134,12 пункта, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
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