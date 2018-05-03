Центральный округ — главный рынок сбыта грузовых машин

Центральный округ — главный рынок сбыта грузовых машин Среди федеральных округов страны именно Центральный ФО лидирует по количеству реализованных грузовых машин. Об этом сообщают аналитики «Автостат Инфо».

За прошедший первый квартал 2018 года в России было продано 17 480 новых грузовиков, уточняет источник. Это на 32,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 13 175 ед. В отчетные три месяца больше всего грузовой техники было продано на рынке Центрального региона — 5712 ед. Рост продаж новых грузовиков составил здесь 34,6% относительно прошлогоднего результата — 4243 ед. техники. Рынок Приволжского ФО занимает второе место по количеству проданных в отчетный период грузовиков — 3340 ед. Это на 35,7% превышает продажи новых грузовиков на местном рынке в тот же период 2017 года — 2461 ед. На рынке Уральского ФО в тот же период аналитики зафиксировали 11-процентный прирост продаж грузовой техники. В количественном выражении относительно прошлого года объем грузового рынка вырос здесь с 2153 до 2394 ед. машин. В Сибири за три месяца этого года было реализовано 1811 новых грузовиков, а годом ранее — 1472 ед. техники. Прирост продаж составил 23% в годовом сравнении. На грузовом рынке Северо-Западного ФО объем продаж техники составил 1796 ед., тогда как годом ранее здесь было продано 1242 новых грузовиков. Прирост рыночных показателей составил, таким образом, 44,6%. На рынке Южного ФО прирост продаж грузовой техники составил в первом квартале 2018 года 42% к прошлогоднему показателю продаж. В этом году здесь было продано 1199 новых грузовиков, а годом ранее — 844 ед. техники.

Наименьшие показатели реализации новых грузовых машин в отчетные три месяца 2018 года были зафиксированы на Северном Кавказе — 350 ед. техники, (в прошлом году — 227 ед., +54,2%) и на Дальнем Востоке — 878 ед. (годом ранее — 533 шт., +64,7%).