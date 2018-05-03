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Известный владелец коротких позиций заявил, что скорее поставит на падение курса эфира, чем биткоина
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Известный владелец коротких позиций заявил, что скорее поставит на падение курса эфира, чем биткоина 

BitCryptoNews 55 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Криптовалютный медведь из Citron Research Эндрю Лефт заявил, что и биткоин, и эфир он рассматривает как «пузыри», но для ставки на понижение он скорее выберет эфир, чем биткоин. Господин Лефт известен тем, что пишет несдержанные отчеты для таких компаний, как канадская фармацевтическая фирма Valeant, призывая своих клиентов играть на понижение. Комментарии аналитика были опубликованы через день после того, как он в своем твиттере обрушился с критикой в адрес платежной компании Square, которая добавила в свои опции покупку и продажу биткоина (BTC). Специалист Citron Research заявил, что после этого решения цена акций платежного сервиса снизится в ближайшее время с $49 до $30. Эндрю Лефт отметил также, что не удивится, если на этом (добавлении биткоина в опции сервиса) они ничего не заработают. При этом выбирая для игры на понижение между двумя крупнейшими криптовалютами, аналитик советует остановиться на эфире (ETH). «Если мы где-то и ошибаемся, то это будет биткоин», — отмечает он.
текст: Антон Кузнецов, фото: Bloomderg
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