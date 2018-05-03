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Саратовские полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»
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Саратовские полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
Акция призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу. Представители УМВД России по г. Саратову и Общественного совета при Управлении, а также юные волонтеры — учащиеся школы № 70, вышли на улицы, чтобы поздравить жителей и гостей города.
На одной из самых оживленных улиц Саратова организаторы акции раздавали прохожим всех возрастов георгиевские ленточки. Горожане получали не только символ праздника, но и наставление об их правильном использовании. Георгиевская ленточка — это дань памяти тем, кто погиб, спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все для фронта и для Победы, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Особой теплоты происходящему добавили письменные пожелания, подготовленные детьми. Юные авторы сами вручали их горожанам.
Молодым людям, ставшим аудиторией акции, полицейские задавали вопросы, касающиеся истории Великой Отечественной Войны и символа великой Победы — георгиевской ленточки. Как отметили организаторы акции, их приятно удивило, что молодежь прекрасно владеет знаниями по истории Отечества.
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