Госавтоинспекторы на Колыме присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»

Накануне празднования 9 Мая инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по Магаданской области останавливали на улицах города автолюбителей и поздравляли их, вручая символ Великой Победы — георгиевскую ленту. Не оставляли полицейские без внимания и пешеходов. Провести мероприятие помогли юные инспекторы дорожного движения из средней общеобразовательной школы № 4.

Госавтоинспекторы напоминали водителям о правилах безопасности за рулем и соблюдении Правил дорожного движения, а юные стражи порядка с гордостью рассказывали о том, что черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы.

В ответ жители областного центра благодарили участников акции за неожиданный сюрприз и, поддерживая акцию, с гордостью прикрепляли георгиевские ленты.