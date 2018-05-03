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Госавтоинспекторы на Колыме присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
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Госавтоинспекторы на Колыме присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне празднования 9 Мая инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по Магаданской области останавливали на улицах города автолюбителей и поздравляли их, вручая символ Великой Победы — георгиевскую ленту. Не оставляли полицейские без внимания и пешеходов. Провести мероприятие помогли юные инспекторы дорожного движения из средней общеобразовательной школы № 4.
Госавтоинспекторы напоминали водителям о правилах безопасности за рулем и соблюдении Правил дорожного движения, а юные стражи порядка с гордостью рассказывали о том, что черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы.
В ответ жители областного центра благодарили участников акции за неожиданный сюрприз и, поддерживая акцию, с гордостью прикрепляли георгиевские ленты.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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