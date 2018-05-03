Акции «Роснефти» в краткосрочном периоде выглядят перекупленными, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Мы ожидаем умеренно негативного открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,3%, вблизи отметки 2300 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2290, 2280 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2310, 2320 п.

После умеренно негативного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. В промежутках между майскими праздниками торговые обороты на локальном фондовом рынке будут понижены. Однако это не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация ряда значимых статистических показателей в США . В 15.30 МСК выйдут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице. В 17.00 МСК будут опубликованы мартовские данные по изменению объемов промышленных заказов в США.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,03%) и РТС (-1,51%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сильная просадка долларового индекса РТС была обусловлена масштабным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. Этому способствовало явное ухудшение настроений на нефтяном рынке, состоявшееся в начале мая. В то же время рублевый индекс МосБиржи продемонстрировал лишь символическое понижение по итогам дня. Несмотря на его незначительное отклонение, мы наблюдали достаточно сильные движения в отдельных акциях. В условиях «тонкого» рынка на нем возросла спекулятивная составляющая.

Добавим, что в связи с праздничными днями в России внутренний информационный фон оказался ожидаемо скудным. Что же касается внешнеполитической обстановки, то в целом она продолжает оставаться стабильно неблагоприятной.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС неблагоприятно.

Несмотря на незначительное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с существенным неравномерным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стало ускорившееся двухнедельное повышение бумаг Роснефть (ROSN RM, +4,71%). Стимулом для новых покупок в этих акциях стало сообщение эмитента о новых инициативах в рамках реализуемой стратегии «Роснефть-2022». В частности, стало известно о том, что в 2018-2020 годах нефтяная компания может реализовать программу обратного выкупа собственных акций на открытом рынке на сумму порядка $2 млрд Кроме того, планируется сокращение текущей долговой нагрузки и торговых обязательств «Роснефти» не менее чем на 500 млрд руб.

В ходе вчерашних покупок акции нефтяной компании сумели превысить психологически значимую отметку 400 руб. Теперь они выглядят явно перекупленным в среднесрочном периоде. Попытки дальнейшей игры на повышение в этих бумагах сопряжены с риском довольно болезненной коррекционной просадки. В случае продолжения роста они встретят достаточно прочное сопротивление в районе 420-425 руб.

Сильное повышение стоимости бумаг Yandex clA (YNDX RM, +5,60%) носило скорее коррекционный характер по отношению к полуторамесячной негативной динамике. Вчера они с некоторым опозданием отыграли новость о том, что «Яндекс» закрыл сделку по созданию совместного предприятия со «Сбербанком» на базе Яндекс. Маркета. В ходе указанной сделки кредитная организация приобрела акции нового СП на сумму 30 млрд руб.

Добавим, что акции it-компании сумели преодолеть общеотраслевой информационный негатив, связанный с усилиями «Роскомнадзора» по блокировке мессенджера Telegram. Эти действия имели негативные «побочные эффекты» для многих интернет-сервисов.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -3,41%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +1,66%) завершили торги с разнонаправленным отклонением на фоне общих новостей по поводу адресных санкций в отношении их эмитентов. Вчера стало известно о новом послаблении в сроках введения объявленных ограничительных мер. Дедлайн по продаже ценных бумаг «РусАла» и En+ Group для американских инвесторов оказался сдвинут на один месяц, в срок до 6 июня. Это позволит решить текущие острые проблемы с их обращением на организованных рынках.

Заметно слабее индекса МосБиржи закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -1,06%), НЛМК (NLMK RM, -2.12%), Транснефть-ап ( TRNFP RM, -4,87%), Алроса (ALRS RM, -2,33%), ММК ( MAGN RM, -3,41%), Северсталь (CHMF RM, -1.18%), Полюс ( PLZL RM, -3.63%). Как мы видим, наибольшие потери вчера понесли представители отраслевого индекса Металлов и добычи MICEXM&M (-1,55%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,4%. Гонконгский Hang Seng просел на 1,2%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт в связи с национальным праздником.

С учетом вчерашнего слабого закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.