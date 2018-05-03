Покупка валюты в «Одноклассниках» довела костромичку до банкротства

Жительница Шарьи клюнула на предложение, которое ей сделали в «Одноклассниках», узнал KOSTROMA.TODAY. 44-летней женщине предложили по акции купить валюту, которая используется в этой соцсети — «ОК».

Вечером 30 апреля женщине пришло сообщение, в котором ей предложили купить 1 тысячу «ОК» по цене в 20 раз ниже их стоимости. Шарьинку это предложение заинтересовало, и она согласилась.

Во время переписки она сообщила данные банковской карты и пароли, которые пришли ей в смсках.

До 23 часов женщина ждала зачисления монеток на свой счет в «Одноклассниках». Но в итоге посмотрела баланс карты и увидела, что с ее счета сняли 13 тысяч рублей. После этого шарьинка сразу позвонила в полицию.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД , сейчас полицейские устанавливают личность аферистов. Проводится проверка.

«ОК» — виртуальная валюта в «Одноклассниках». С ее помощью пользователи социальной сети оплачивают виртуальные подарки, бонусы, прохождение уровней в играх и многое другое.

Стоимость 1 «ОК» в среднем — 1 рубль.