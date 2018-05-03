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Средняя зарплата на Среднем Урале составила 34 тысячи рублей
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Средняя зарплата на Среднем Урале составила 34 тысячи рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно ей, начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работника области за январь-февраль этого года составила 34 тыс. 140 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10,4%. Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась на 8,4%.
Что касается других показателей за период с января по март текущего года, то за это время на Среднем Урале были введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 409,5 тыс. кв. метров. Это в 1,8 раз больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Уровень общей безработицы за первые три месяца этого года составил 4,9%. На конец марта официально зарегистрировано в службе занятости 25,7 тыс. безработных.
По оперативным данным, в январе-марте естественная убыль населения Свердловской области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4%. Число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС, на 25,8% превысило число зарегистрированных родившихся.
Индекс промышленного производства в январе-марте 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 111,2%.
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