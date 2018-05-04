Новый состав кабинета министров — главная интрига мая, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,23% пятый раз с февраля сумев оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,02%, NASDAQ потерял 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта, до 2,95%.

Рынки пристально следят за ходом двухдневных переговоров между США Китаем . По итогам первого дня министру финансов США Мнучину и заместителю премьера Госсовета КНР Лю Хэ не удалось прийти к единому консенсусу, Пекин не согласен на предварительные условия, включающие отказ от своей передовой производственной программы и согласие сократить торговый дефицит на обозначенную Вашингтоном сумму.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,89%, закрывшись на отметке $73,71 на фоне повышения компанией Saudi Aramco июньских цен для азиатских клиентов.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,10, основная находится на уровне $71. Сопротивления расположены на $73,50 и $74.

Сегодня игроки будут ждать статистику по буровой активности в США от Baker Hughes.

Правительству России в мае предстоит обновление — кабинет министров после инаугурации вновь избранного президента, согласно законодательству, должен уйти в отставку. Одна из главных интриг текущего месяца — каким будет новый кабмин. Формирование нового правительства — хороший повод анонсировать намерения властей в этом направлении. Это может быть сделано посредством как конкретных кадровых назначений, так и обнародования новых концепций и программ. Если не будет ни того, ни другого, можно ожидать разочарования инвесторов и стагнации на фондовом рынке. Если же перемены будут действительно существенными и направленными на решение структурных проблем в экономике — на рынке акций может появиться повод для позитива.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2274,07 п., снизившись на 1,40%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2255 п. и основная 2230 п., проход которой усилит продажи. Сопротивления расположены на 2290 п. и 2325 пунктов.

На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступает уровень 112000 п., при закреплении под которым инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на 114800 п. и 116250 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,02 укрепившись на 1,55% по отношению к доллару США. Здесь по-прежнему мы имеем дело с диапазоном 60-65, выход за границы которого даст ход национальной валюте порядка двух рублей в направлении движения.