Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,23% — до $73,19 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,88 за баррель.