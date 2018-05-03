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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле уменьшились на 0,23% — до $73,19 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,88 за баррель.
RT на русском: последние новости
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