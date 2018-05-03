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Около 25 тысяч ямальцев присоединятся к «Бессмертном полку»
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Около 25 тысяч ямальцев присоединятся к «Бессмертном полку» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Около 25 тысяч жителей Ямала, как ожидается, 9 мая примут участие в акции «Бессмертный полк».
По традиции участники акции пройдут колонной по главным улицам городов и поселков, пронесут в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов, защищавших Отечество от фашизма в 1941-1945 годах. В их числе будет и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
«Бессмертный полк» растет год от года. В рамках празднования 72-й годовщины Победы в праздничной колонне прошли более 23 тысяч ямальцев. В этом году планируется участие примерно 25 тысяч человек.
Как стать участником будущего шествия и где заказать портреты героических родственников в годах автономного округа — читайте здесь.
Отметим, в автономном округе к 9 Мая пройдут и другие патриотические акции, в их числе «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «СПАСИБОЗАПОБЕДУ», «Вахта памяти» и другие.
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