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Биржи АТР преимущественно снижаются
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Биржи АТР преимущественно снижаются 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне неопределенности относительно результатов торговых переговоров КНР и США, которые стартуют 3 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,16% — до 3076,32 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1770,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,65%, до 30216,67 пункта, корейский KOSPI — на 0,38%, до 2496,12 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,85% и составил 6101,6 пункта. Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
В четверг внимание инвесторов обращено на двухдневные торговые переговоры между Китаем и США, которые стартуют в Пекине 3 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
Дополнительное давление на биржи АТР оказывает тот факт, что фондовые индексы США в среду снизились после ожидаемого решения Федрезерва о сохранении базовой ставки на уровне 1,5-1,75%. При этом трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики. В то же время аналитик компании Westpac Эллиот Кларк (Elliot Clarke), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что ФРС придерживается оптимистичных взглядов на перспективы экономики США и намерена продолжать повышать ставку постепенно.
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