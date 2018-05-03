На свой риск: чем опасны инвестиции в собственный бизнес

На заре своей карьеры я услышал фразу одного из лидеров нынешнего списка Forbes : есть бизнес, а есть личные активы, и эти понятия нужно разделять. Эта мысль мне кажется очень верной. Благополучные периоды не длятся вечно, и можно проснуться в какой-то момент с осознанием, что все средства были вложены в один объект и… сгорели. Жаль, многие даже не задумываются об этом.

Ключевой аспект, который люди часто недооценивают в бизнесе и переоценивают в портфельных инвестициях, — риск. Обсуждая с потенциальным клиентом целесообразность формирования личного инвестиционного портфеля, финансовые консультанты нередко сталкиваются с возражением: зачем мне это? Зачем инвестировать куда-то, если есть свой бизнес, который приносит реальный доход? Зачем рассматривать консервативные инвестиционные инструменты с ожидаемой доходностью 5% в долларах, если бизнес приносит в разы больше?

Посмотрим на статистику. Согласно единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), уже два года подряд коммерческих компаний создается примерно в полтора раза меньше, чем прекращает свою деятельность (430 000 против 699 000 в 2016 году, 390 000 против 592 000 в 2017-м). По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, число банкротств в декабре 2017 года достигло максимального значения за восемь лет. Печальнее всего ситуация в строительной отрасли и торговле, но и в других непромышленных отраслях интенсивность банкротств растет. При этом крупных разорившихся компаний становится все больше.

К сожалению, людям свойственно переоценивать свои возможности. Кредитные риски, рыночные, контрагентские, операционные, технологические, валютные, страновые, регуляторные, а также риски наступления форс-мажорных обстоятельств и противоправных действий — все это может создать условия, при которых существование бизнеса станет невозможным, и, как следствие, привести к потере активов. Это реальность. Избежать риска не сможет ни бизнесмен, ни инвестор, однако у них есть возможность его хеджировать.

По моим наблюдениям, успешные компании часто развиваются исключительно за счет капитала владельцев. При этом многие имеют возможность привлечь долговое финансирование, заместив им собственные средства. Зачем брать взаймы, если есть свои активы? На мой взгляд, для этого есть три основные причины.

Во-первых, вы страхуетесь от полной потери своих активов. В случае неудачи у вас будет шанс «перезапустить» бизнес и позаботиться о близких.

Во-вторых, наличие заемных средств увеличивает возврат на вложенный капитал. При этом бизнес, который приносит стабильный доход, покроет проценты на обслуживание долга.

А в ряде ситуаций с помощью заемного капитала вы можете защитить свою компанию: правильное соотношение собственного капитала и долговой нагрузки может сделать бизнес непривлекательным для третьих лиц, а значит, снизить риск «недружественных действий».

Конечно, долг — это тоже риск. Но это не безусловное зло даже в ситуации, когда необходимости в его привлечении нет. Заемные средства — это банковский кредит либо корпоративный долг. В России объем кредитов, выданных банками нефинансовым организациям, в три раза больше выпущенных корпоративных облигаций. При этом за прошлый год объем корпоративных бондов в обращении вырос на 36%.

На это есть несколько причин. Во-первых, снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ позволяет заемщикам привлекать средства под более низкий процент. Во-вторых, на руку желающим привлечь средства на фондовом рынке играет то, что банки — крупные институциональные инвесторы — испытывают профицит рублевой ликвидности и нехватку качественных эмитентов. В-третьих, у граждан появились серьезные льготы, которые подстегивают спрос на долг и увеличивают объем самого рынка: с начала 2018 года купонный доход по облигациям (выпущенным с 1 января 2017 года) не облагается налогом, так же как и по депозитам.

Не стоит думать, что фондовый рынок доступен и полезен только для крупного бизнеса. И хотя пока основными заемщиками выступают именно большие компании с высоким кредитным рейтингом (около 70% всех новых размещений в прошлом году пришлось на них), уверен, что ситуация будет меняться.

Другой вопрос: что делать с собственными активами, которые отложены в сторону? Универсальных рекомендаций нет: инструменты и способы инвестирования подбираются в зависимости от целей и того, когда вы собираетесь начать тратить свои накопления. Большинство состоятельных людей хотят сохранить средства и уберечь их от инфляции — основную часть портфеля они вкладывают в долговой рынок и инвестиционные фонды. Есть те, кто готов рисковать, — они увеличивают долю акций или высокодоходных облигаций, отыгрывают отдельные рыночные ситуации. Я вижу много портфелей состоятельных клиентов — и среди них нет одинаковых.

По моей оценке, более 55% активов богатые клиенты вкладывают в долговые инструменты, 30% — в акции, остальное — в валюту и альтернативные инвестиции. Люди начинают лучше разбираться в финансовых инструментах, поэтому готовы рассматривать хедж-фонды, private equity, венчурные фонды и отдельные проекты.

У состоятельных людей меняется взгляд на инвестиции. Если пять лет назад почти 100% средств наших клиентов было вложено в ценные бумаги, имеющие российский риск, то сегодня — уже меньше 50%. Десятая часть общего портфеля вложена в бумаги развивающихся рынков, четверть — в американский, остальное — в активы европейских, азиатских, арабских стран. Сегодня люди разумно полагают, что если они берут на себя риски ведения бизнеса в одной стране, то их накопления должны быть максимально распределены.

Правильный результат управления личными деньгами — это ситуация, при которой к моменту окончания вашей трудовой деятельности инвестиции генерируют денежный поток, которого достаточно для всех ваших нужд. Это программа минимум, и она достижима. Насколько эффективными могут быть инвестиции, можно судить и по этому рейтингу Forbes: многие лидеры списка — это владельцы публичных компаний, бумаги которых растут и приносят инвесторам выдающийся доход.

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