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В Китае полиция ликвидировала подпольные каналы контрабанды свиней и коров
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В Китае полиция ликвидировала подпольные каналы контрабанды свиней и коров 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Наньнин, 3 мая /Синьхуа/ — Китайская полиция ликвидировала семь подпольных каналов контрабанды свиней и коров в стране в результате специальной операции. 39 подозреваемых были задержаны. Об этом сообщила в среду таможня города Наньнин, административного центра Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/.
Операция была проведена 25 апреля, для которой были мобилизованы более 400 полицейских из городов Наньнин, Наньчан, Нинбо, Ухань и Чунцин.
Как установлено следствием, с августа 2015 года подозреваемые по фамилиям Тан, Лу и Вэй начали покупать свиней и коров в Вьетнаме для другого подозреваемого по фамилии Ли, который контрабандным путем перевозил этих домашних животных на территорию Китая. В Китае животные поставлялись на продажу в провинцию Хубэй и город Чунцин.
Контрабандные свиньи и коровы часто продавались по заниженным ценам, что мешало нормальному порядку отечественного рынка.
Согласно данным таможни, по состоянию на 25 апреля по подпольным каналам в Китай были нелегально ввезено около 50 тыс. голов свиней и 30 тыс. голов коров общей стоимостью 150 млн юаней /23,5 млн долларов США/. -0-
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