В Китае полиция ликвидировала подпольные каналы контрабанды свиней и коров

Наньнин, 3 мая / Синьхуа / — Китайская полиция ликвидировала семь подпольных каналов контрабанды свиней и коров в стране в результате специальной операции. 39 подозреваемых были задержаны. Об этом сообщила в среду таможня города Наньнин, административного центра Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/.

Операция была проведена 25 апреля, для которой были мобилизованы более 400 полицейских из городов Наньнин, Наньчан, Нинбо , Ухань и Чунцин

Как установлено следствием, с августа 2015 года подозреваемые по фамилиям Тан, Лу и Вэй начали покупать свиней и коров в Вьетнаме для другого подозреваемого по фамилии Ли, который контрабандным путем перевозил этих домашних животных на территорию Китая . В Китае животные поставлялись на продажу в провинцию Хубэй и город Чунцин.

Контрабандные свиньи и коровы часто продавались по заниженным ценам, что мешало нормальному порядку отечественного рынка.

Согласно данным таможни, по состоянию на 25 апреля по подпольным каналам в Китай были нелегально ввезено около 50 тыс. голов свиней и 30 тыс. голов коров общей стоимостью 150 млн юаней /23,5 млн долларов США/. -0-