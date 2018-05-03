Ещё
Две высотки и паркинг в Академическом оценили в 477 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две высотки и паркинг в Академическом оценили в 477 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Застройщик нового екатеринбургского района — АО «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального подряда по строительству двух многоэтажек и подземной автостоянки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, к октябрю 2019 года победителю торгов предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по возведению надземной и обустройству подземной частей многоэтажных домов 9.4.1 и 9.4.2, а также построить подземный паркинг в блоке 9.4 квартала №9. Кроме того, генподрядчику придется озаботиться комплексной поставкой материалов и оборудования, а также благоустройством территории.
Начальная цена контракта — 477 170 625,05 рубля.
Заявки на участие в тендере принимаются с 3 по 17 мая 2018 года. Победителя торгов назовут 30 мая.
Уралинформбюро: последние новости
"Приморские партизаны" получили 103 года строгого режима Отставной американский офицер убил русскую жену и покончил с собой "Бред – так и напишите": глава МЧС ответил на обвинения Михалкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому30
В Лондоне в толпе прогремел взрыв54
Крым совершил рывок вперед61
Кудрин вернется во власть98
РФ объяснила отказ от встречи с британцами171
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение