Две высотки и паркинг в Академическом оценили в 477 миллионов

Застройщик нового екатеринбургского района — АО «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора генерального подряда по строительству двух многоэтажек и подземной автостоянки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, к октябрю 2019 года победителю торгов предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по возведению надземной и обустройству подземной частей многоэтажных домов 9.4.1 и 9.4.2, а также построить подземный паркинг в блоке 9.4 квартала №9. Кроме того, генподрядчику придется озаботиться комплексной поставкой материалов и оборудования, а также благоустройством территории.

Начальная цена контракта — 477 170 625,05 рубля.

Заявки на участие в тендере принимаются с 3 по 17 мая 2018 года. Победителя торгов назовут 30 мая.