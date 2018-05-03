Почему российская нефть уходит из Европы в Китай

Количество российской нефти, поставляемой в Европу, падает — тогда как поставки в Китай растут. Западные аналитики утверждают, что это прямо связано с политическим противостоянием России и Запада. Однако есть и другая версия — и политика в данном случае, похоже, имеет не слишком большое значение.

В течение первых пяти месяцев 2018 года через порты Балтийского и Черного морей в Европу было поставлено на 19% меньше российской нефти, чем тот же период 2017 года. Соответствующие подсчеты сделали эксперты агентства Блумберг . В то же время поставки нефти в Китай из России выросли на 43% за первые три месяца 2018 года, объем поставок составил 750 тыс. баррелей сутки, сообщила «Транснефть»

Если тенденция продолжится, Москву на европейском рынке, по всей видимости, заменят страны Ближнего Востока и США , считают эксперты Блумберга. Тем временем Россия еще три года назад потеснила Саудовскую Аварию и Анголу в Китае и стала лидером по экспорту нефти в эту страну. Исторический максимум был достигнут в 2016 году, когда Россия поставила в Китай более 1 млн баррелей в сутки.

Таким образом, эксперты считают, что идет перекраивание мирового нефтяного рынка, передел влияния. Аналитики полагают, что причины стоит искать в мировой политике — видимо, в частности, в обострении отношений между Россией и Западом. И первыми от происходящего пострадают морские перевозчики и российские порты, считают они. Так ли это на самом деле?

Вряд ли можно утверждать всерьез, что Россия оставляет Европу и переориентируется исключительно на Восток. Европа по-прежнему покупает у России больше нефти, чем любой другой регион, — 1,86 млн баррелей в день. Хотя тенденция увеличения поставок нефти на азиатские рынки налицо, и идет уже не первый год.

«Часть нефти действительно уходит в Азию именно с европейского рынка, прежде всего, с нефтепровода «Дружба». Но здесь дело даже не развороте на восток из-за политической ситуации, а в экономике проектов», — говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При продаже нефти в Азию российские компании получают больше прибыли, чем при экспорте ее в Европу.

Как это происходит?

«Если добываешь нефть в Западной Сибири, то закачиваешь в трубу малосернистую нефть марки Siberian Light. Но когда она идет в Европу, например, через Белоруссию, то смешивается с поволжской высокосернистой нефтью и на выходе получается нефть марки Urals со средней сернистостью. В итоге на выходе продаете нефть по меньшей цене, чем если бы продавали нефть марки Siberian Light. Если же вы закачиваете эту нефть из Западной Сибири в нефтепровод ВСТО, то на выходе получаете ту же самую малосернистую нефть Siberian Light и продаете ее с премией к рынку. Поэтому российским компаниям выгодней качать на восточное направление. Отсюда и наблюдается такая острая конкуренция за доступ к ВСТО», — объясняет Юшков.

Столь резкий рост поставок нефти в восточном направлении в этом году объясняется расширением с нового года пропускной способности нефтепровода ВСТО — с 15 до 30 млн тонн в год. Это главный канал поставок российской нефти в Китай. Также поставки идут по другим направлениям — через Казахстан качается порядка 10 млн тонн нефти.

«Кроме того, компании докачивают нефть по ВСТО до Находки, там заправляют танкеры и поставляют в Азию, в том числе в Китай. Плюс часть нефти с Сахалина также идет в Китай», — добавляет эксперт.

И дальше в планах дальнейшее расширение мощностей восточного нефтепровода. По данным «Транснефти», в 2019 году мощности ВСТО вырастут до 50 млн тонн в год, в 2020 году до 80 млн тонн. В направлении Европы мощности тоже расширялись, но менее масштабно. Так, «Транснефть» увеличила транспортировку топлива в порт Приморск с 8 до 15 млн тонн (проект «Север»), а также увеличила транспортировку топлива с Волгоградского ПНЗ в порт Новороссийская на 6 млн тонн (проект «Юг»). Однако в Европу Россия старается наращивать поставки нефтепродуктов, а не сырой нефти.

«На европейском направлении меньше маржа, сложности с административным регулированием, выше политические риски. Вкладывать средства на расширение мощностей портов и трубопроводов рискованно — а вдруг окажется, что объемы не востребованы или цена на нефть упала. Поэтому европейский рынок нефти на ближайшие годы, на мой взгляд, будет менее приоритетным», — говорит Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс». В Азии же рост потребления углеводородов растет, и на нем российские компании зарабатывают больше.

Угрозы вытеснения России с европейского рынка американской или ближневосточной нефтью пока сильно преувеличены.

«С рынком нефти все куда легче, чем с рынком газа, где наблюдается жесточайшая конкуренция. Рынок нефти глобален, поэтому никакой угрозы, что мы вытесним кого-то в Азии, а он придет в Европу и вытеснит там нас, нет. У нас нет проблем с продажей нефти, у нас проблемы с добычей нефти. Сколько мы будет добывать, столько у нас нефти и купят», — говорит Игорь Юшков.

А если еще Иран вновь попадет под санкции и станет меньше добывать, то ему придется снять определенные объемы экспорта с Китая. Поэтому позиции России на азиатских рынках довольно сильные.

«Не думаю, что есть большая опасность для России из-за экспорта нефти из США в Европу. Чем больше американцы экспортируют, тем больше они импортируют. Они не могут себя обеспечить нефтью. Если бы американцы добывали нефти столько, сколько им нужно, и еще сверх этого, и стали бы нетто-экспортерами, тогда это действительно было бы для России угрозой. А сейчас конкуренции нет», — говорит собеседник.

Логика американских производителей исключительно экономическая — куда выгодней поставить нефть — на внутренний или на внешний рынок, — туда они ее и поставляют. Дело в том, что США экспортируют более дорогую высококачественную нефть и получают за нее хорошие деньги, а импортируют, как правило, более дешевую низкокачественную нефть, потому что их НПЗ могут перерабатывать даже тяжелую нефть. Везти танкерами нефть в Азию или в Европу — большой разницы в цене нет.

Утверждение западной прессы о том, что российские порты Балтийского и Черного морей серьезно пострадают от такого передела нефтяного рынка, российский эксперт также отвергает.

«Наоборот, скорее трубопроводы на европейском направлении могут потерять в объеме. Объемы поставок по трубе «Дружба» ежегодно сокращаются», — говорит эксперт ФНЭБ.