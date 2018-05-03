Средняя зарплата свердловчан выросла до 34 тысяч рублей

Свердловскстат опубликовал данные о социально-демографическом развитии Свердловской области за первый квартал 2018 года. Цифры, обнародованные экспертами, выглядят довольно оптимистично. Средняя зарплата свердловчан за январь — март 2018 года составила 34 140 рублей в месяц. По сравнению с первым кварталом прошлого года она выросла на 10%. Причем, если год назад при похожем раскладе реальные доходы населения снизились, то теперь даже поправка на рост цен всё равно показывает увеличение дохода — на 8,4%.

Из положительных тенденций также отмечают заметный рост в жилищном строительстве. Год назад наблюдали снижение (2706 квартир ввели в строй в январе — марте 2017-го), в 2018-м же отрасль вновь на подъёме, показатели увеличились почти вдвое: 4002 квартиры.

Отрицательные тенденции наблюдают в демографии, где продолжают фиксировать естественную убыль населения. Родилось в январе — марте 2018 года 12 108 человек, что на 1197 человек меньше, чем год назад. Смертность тоже снизилась, но население всё равно уходит в минус.

А ещё свердловчане стали чаще подцеплять инфекции. По данным Роспотребнадзора, увеличилось число случаев острых кишечных инфекций, гепатита В, коклюша.

Напомним, в апреле карантин по острой кишечной инфекции объявляли в одной из екатеринбургских школ и в интернате.