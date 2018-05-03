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Венесуэла откроет пункты обмена валют в аэропортах и гостиницах
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Венесуэла откроет пункты обмена валют в аэропортах и гостиницах 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Каракас, 2 мая /Синьхуа/ — Правительство Венесуэлы в среду одобрило открытие пунктов обмена валют в специальных экономических зонах, аэропортах, гостиницах и туристических центрах. Об этом заявил на пресс-конференции вице-президент страны Тарек эль-Айссами.
"Мы откроем пункты обмена валют в ближайшие часы по всей стране, чтобы люди, которым нужно провести какую-то обменную операцию, в особенности денежный перевод, могли сделать это законным способом", — сообщил он.
По словам вице-президента, цель этого шага заключается в том, чтобы остановить «организованные мафиозные группировки, которые поощряют и продвигают преступный /американский/ доллар, оказывающий сильное негативное влияние на национальную экономику».
Т. эль-Айссами сообщил, что обменные пункты откроются в четырех специальных экономических зонах, включая остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, полуостров Парагуана и пограничный район Урена-Сан-Антонио.
Правительство также планирует в ближайшее время обнародовать дополнительную информацию о том, каким банкам будет разрешено осуществлять валютные операции.
На протяжении 15 лет Венесуэла строго контролирует обменные курсы, однако на черном рынке они более чем в 10 раз превышают официальные. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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