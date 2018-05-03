Китайцы совершили 147 млн турпоездок по стране в период первомайских каникул

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.

Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.

Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.

Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.

Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.

Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.

Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.