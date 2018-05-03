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Китайцы совершили 147 млн турпоездок по стране в период первомайских каникул
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Китайцы совершили 147 млн турпоездок по стране в период первомайских каникул 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.
Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.
Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.
Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.
Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китайцы совершили 147 млн внутренних туристических поездок во время трехдневных каникул по случаю Международного дня труда — с 29 апреля по 1 мая, выручка от внутреннего туризма составила 87,16 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/.
Эти показатели на 9,3 и 10,2 проц. соответственно оказались больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
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