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День Победы обойдется Москве в 615 млн рублей
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День Победы обойдется Москве в 615 млн рублей 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы обойдутся Москве в 615 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок. В частности, около 150 млн рублей пойдет на перевозку военных.
Стоимость объявленных тендеров на проведение в столице праздничных концертов, по данным издания, составляет почти 190 млн рублей. Георгиевская лента длиной 5 км, заказанная в Зеленограде, обойдется почти в 100 тысяч рублей. На мероприятие на Поклонной горе, на котором выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева, потратят 13 млн рублей. На концерт возле храма Христа Спасителя уйдет 11,4 млн рублей, на акцию «Бессмертный полк» на Тверской улице — 12,5 млн рублей, а на концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах — 13,3 млн рублей.
Организация встречи ветеранов на Театральной площади обойдется городским властям в 6,5 млн рублей, праздничные фотовыставки на Арбате, на Никитском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах — в 1,2 млн рублей, а мероприятия в парках Москвы — почти в 45 млн рублей.
Стоимость контракта на разгон облаков в День Победы составляет более 100 млн рублей. Сумма тендеров на праздничное оформление города составила более 107 млн рублей. Услуги по организации и запуску фейерверков обойдутся более чем в 8,8 млн рублей. Дороже всего фейерверк на Красной площади — 3,2 млн рублей.
На сувениры, поздравления, подарки для ветеранов потратят 32,4 млн рублей. Приглашения на военный парад, пропуска на его генеральную репетицию, а также сувенирная продукция обойдутся московским властям в 26,7 млн рублей.
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