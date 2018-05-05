День Победы обойдется Москве в 615 млн рублей

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы обойдутся Москве в 615 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию, размещенную на портале госзакупок. В частности, около 150 млн рублей пойдет на перевозку военных.

Стоимость объявленных тендеров на проведение в столице праздничных концертов, по данным издания, составляет почти 190 млн рублей. Георгиевская лента длиной 5 км, заказанная в Зеленограде, обойдется почти в 100 тысяч рублей. На мероприятие на Поклонной горе, на котором выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева , потратят 13 млн рублей. На концерт возле храма Христа Спасителя уйдет 11,4 млн рублей, на акцию «Бессмертный полк» на Тверской улице — 12,5 млн рублей, а на концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах — 13,3 млн рублей.

Организация встречи ветеранов на Театральной площади обойдется городским властям в 6,5 млн рублей, праздничные фотовыставки на Арбате, на Никитском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах — в 1,2 млн рублей, а мероприятия в парках Москвы — почти в 45 млн рублей.

Стоимость контракта на разгон облаков в День Победы составляет более 100 млн рублей. Сумма тендеров на праздничное оформление города составила более 107 млн рублей. Услуги по организации и запуску фейерверков обойдутся более чем в 8,8 млн рублей. Дороже всего фейерверк на Красной площади — 3,2 млн рублей.