Ещё
США вернули Ираку порядка 4 тысяч древних артефактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США вернули Ираку порядка 4 тысяч древних артефактов 

Российская Газета 29 минут назад
Власти США вернули Ираку около 3,8 тысячи древних артефактов, которые незаконно попали в сеть американских магазинов «Хобби лобби». Как сообщает ТАСС, передача древностей состоялась в резиденции иракского посла в Вашингтоне.
"Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить расхищение памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается получить выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности", — заявил исполняющий обязанности руководителя Иммиграционной и таможенной службы США Томас Хоман.
В июле 2017 года сеть «Хобби лобби» оштрафовали на 3 миллиона долларов за контрабанду запрещенных к экспорту предметов древности из Ирака. Артефакты, в том числе глиняные таблички с клинописью и медальоны, под видом керамической плитки ввозились в США через ОАЭ и Израиль. Всего на американскую территорию незаконно попало более 5,5 тысячи предметов старины на сумму около 1,6 миллиона долларов. Все они конфискованы.
Российская Газета: последние новости
Почему аварийное жилье появляется быстрее, чем расселяется Курс евро опустился ниже 75 рублей Аэрофлот вновь признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ объяснило отказ от встречи с британцами5
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США364
Банки начали переводить деньги на карты по-новому7
Мацейчука наказали283
«Они обречены»3
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение