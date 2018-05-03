США вернули Ираку порядка 4 тысяч древних артефактов 

Власти США вернули Ираку около 3,8 тысячи древних артефактов, которые незаконно попали в сеть американских магазинов «Хобби лобби». Как сообщает ТАСС, передача древностей состоялась в резиденции иракского посла в Вашингтоне.
"Мы продолжим совместную работу, чтобы предотвратить расхищение памятников старины и гарантировать, что тот, кто попытается получить выгоду путем подобных преступлений, будет привлечен к ответственности", — заявил исполняющий обязанности руководителя Иммиграционной и таможенной службы США Томас Хоман.
В июле 2017 года сеть «Хобби лобби» оштрафовали на 3 миллиона долларов за контрабанду запрещенных к экспорту предметов древности из Ирака. Артефакты, в том числе глиняные таблички с клинописью и медальоны, под видом керамической плитки ввозились в США через ОАЭ и Израиль. Всего на американскую территорию незаконно попало более 5,5 тысячи предметов старины на сумму около 1,6 миллиона долларов. Все они конфискованы.