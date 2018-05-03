Цены на нефть в ожидании 12 мая. Какие тенденции?

В среду, 2 мая, нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговалась на уровне 73 долларов за баррель. По мнению экспертов, цены на нефть в апреле вели себя стабильно из-за двух факторов.

Первый — это соблюдение соглашения стран ОПЕК+ об ограничении квот по добыче нефти. Второй — возобновление санкций со стороны США в отношении Ирана . Ограничения были сняты в начале 2016 года, и каждые четыре месяца Америка должна это решение продлевать.

Новое время «Х» для Ирана наступает 12 мая. Трамп еще в декабре заявил, что США могут выйти из ядерного соглашения. Потенциальная угроза развала иранской сделки существует, уверен руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник , и это вызовет рост цен на нефть.

Во втором квартале цена может дойти до 80 долларов за баррель, но эти показатели будут краткосрочными. Трамп понимает, что дорогая нефть ударит по американской экономике и упрочит позиции его геополитических конкурентов, считает эксперт:

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности: «Цены на нефть и так показывают этот бычий настрой. Он уже давно сформированный и продолжается. И вот после уже ударов по Сирии Трампом, мы видим, что здесь не только геополитическая премия, но иранский фактор тоже накладывается на нефтяной рынок. В принципе мы можем увидеть в мае-июне, возможно, во втором квартале можем увидеть и 80 долларов по Brent за баррель. В этом моменте надо просто смотреть, что будет 12 мая. Трамп, возможно, осуществит какие-то предвзятые свои действия, то есть мы его логики не знаем. То, что он проводил консультации, допустим, с Меркель — это показательно. Он все-таки действует в таком ключе консультационном, и для американской экономики, в целом, дорогая нефть — это вред, несмотря на то, что это подстегивает сланцевую добычу. Совокупно если смотреть, это же не только сланцевый сектор в Америке. Он пренебрежительно мал в сравнении, если брать всю систему экономическую Штатов. плюс это укрепляет и бюджетные позиции России . Понятно, все моменты в совокупности надо рассматривать. Здесь наступаешь на горло Ирану, и поднимаются, грубо говоря, другие конкуренты геополитические. Мы знаем, что у Ирана очень сложный, несговорчивый и самостоятельный достаточно лидер сейчас. Может это никак не Ахмадинежад, но, тем не менее, он тоже приверженец отстаивания своих государственных интересов, то есть на поводу у американцев Иран, как мы знаем, никогда не шел».

Иран занимает третье место в мире по объему добычи нефти. В среднем страна добывает 2,5 млн баррелей в сутки. В случае введения новых американских санкций экспорт нефти из Ирана может существенно сократиться — в среднем на 500 тысяч баррелей в сутки. Пока нефтетрейдеры избегают сделок с Ираном со сроками поставки после 12 мая.

Вице-президент инвестиционной компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский уверен, что роста цен на нефть ждать не стоит, даже если США введет санкции против Ирана:

Алексей Вязовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотой монетный дом»: «Я не вижу в дорогой нефти и даже, безотносительно Трампа, не верю в силу того, что Федеральная резервная система повышает процентные ставки, стоимость капитала удорожается и, значит, сырье дешевеет. Все это говорит о том, что нефть, скорее всего, упадет ниже 70 долларов за бочку. Даже если будут введены санкции против Ирана, а Трамп показал себя как очень легковесный политик, который много что говорит, в Twitter пишет, и рынки реагируют на его Twitter, но потом все разворачивается. Фундаментальные факторы, которые более важны, чем заявления политиков, нам говорят о том, что скорее всего нефть будет падать. Дорогой доллар — это дешевая нефть. США страдают от высокой нефти, у них начала разгоняться инфляция. Это, кстати, один из факторов, почему Федеральная резервная система собирается повышать ставки более быстрыми темпами, чем это ожидалось ранее, поэтому не в интересах Трампа вводить какие-то санкции, которые бы привели к 100 долларам за бочку и выше. Это просто ударит по экономике США».

В апреле Иран установил рекорд по экспорту нефти с 2016 года. Тогда было подписано ядерное соглашение. Поставки иранской нефти составили 2,62 млн баррелей в сутки.