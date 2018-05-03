Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже

бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» упал на 0,72 проц по сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс «Стандард

энд Пурз 500» — на 0,72 проц, индекс «Насдак» — на 0,42 проц.

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