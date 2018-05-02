Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,01%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и COL Investment.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP поднялся на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Pfgrupsura (CN:SIS_p), которые подорожали на 380,0 п. (1,04%), закрывшись на отметке в 36.860,0. Котировки Bcolombia (CN:BIC) выросли на 340,0 п. (1,03%), завершив торги на уровне 33.500,0. Бумаги Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли в цене на 120,0 п. (0,73%), закрывшись на отметке 16.560,0.

Лидерами падения стали акции Corporacion Financiera Colombiana SA (CN:CFV), цена которых упала на 600,0 п. (2,49%), завершив сессию на отметке 23.500,0. Акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) поднялись на 260,0 п. (1,75%), закрывшись на уровне 14.640,0, а Cemargos (CN:CCB) снизились в цене на 130,0 п. (1,30%) и завершили торги на отметке 9.840,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле потерял 0,84%, или 1,05, достигнув отметки $123,83. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле снизились на 3,07%, или 89,00, до $2.807,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.305,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,96% до 2.832,50, а котировки BRL/COP упали на 0,27%, достигнув отметки 797,71.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 92,61.