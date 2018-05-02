Ещё
Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,01%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,01% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и COL Investment.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP поднялся на 0,01%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Pfgrupsura (CN:SIS_p), которые подорожали на 380,0 п. (1,04%), закрывшись на отметке в 36.860,0. Котировки Bcolombia (CN:BIC) выросли на 340,0 п. (1,03%), завершив торги на уровне 33.500,0. Бумаги Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли в цене на 120,0 п. (0,73%), закрывшись на отметке 16.560,0.
Лидерами падения стали акции Corporacion Financiera Colombiana SA (CN:CFV), цена которых упала на 600,0 п. (2,49%), завершив сессию на отметке 23.500,0. Акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) поднялись на 260,0 п. (1,75%), закрывшись на уровне 14.640,0, а Cemargos (CN:CCB) снизились в цене на 130,0 п. (1,30%) и завершили торги на отметке 9.840,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле потерял 0,84%, или 1,05, достигнув отметки $123,83. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле снизились на 3,07%, или 89,00, до $2.807,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.305,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,96% до 2.832,50, а котировки BRL/COP упали на 0,27%, достигнув отметки 797,71.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 92,61.
Investing.com Россия: последние новости
Биткоин незначительно подешевел, но остался выше $9000 Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,13%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США334
Мацейчука наказали268
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста443
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»484
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение