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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,81%
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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,81% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов COL Investment, сельского хозяйства и услуг.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,81%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Canacol Energy Ltd (CN:CNE), которые подорожали на 280,0 п. (3,05%), закрывшись на отметке в 9.450,0. Котировки Promigas (CN:PMG) выросли на 200,0 п. (2,70%), завершив торги на уровне 7.600,0. Бумаги Bcolombia (CN:BIC) выросли в цене на 500,0 п. (1,51%), закрывшись на отметке 33.700,0.
Лидерами падения стали акции Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS), цена которых упала на 640,0 п. (1,64%), завершив сессию на отметке 38.340,0. Акции Cemargos (CN:CCB) поднялись на 120,0 п. (1,21%), закрывшись на уровне 9.810,0, а Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA) снизились в цене на 160,0 п. (1,10%) и завершили торги на отметке 14.320,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле прибавил 0,36%, или 0,45, достигнув отметки $124,28. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле выросли на 1,14%, или 32,00, до $2.839,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,51%, или 6,70, до отметки $1.312,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,92% до 2.858,50, а котировки BRL/COP повысились на 1,75%, достигнув отметки 811,29.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 92,27.
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