Золото дорожает

Стоимость золота в пятницу незначительно растет, реагируя на снижение курса доллара к мировым валютам в ожидании данных по безработице в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04% — до 1313,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,14% — до 16,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,03% — до 92,38 пункта.

Курс доллара снижается в пятницу к мировым валютам в ожидании того, что до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует ежемесячную статистику по безработице. По прогнозам аналитиков, безработица в США в апреле сократилась до 4% с уровня марта в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 189 тысяч после роста на 103 тысячи месяцем ранее.