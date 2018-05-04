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Золото дорожает 

Прайм 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в пятницу незначительно растет, реагируя на снижение курса доллара к мировым валютам в ожидании данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04% — до 1313,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,14% — до 16,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,03% — до 92,38 пункта.
Курс доллара снижается в пятницу к мировым валютам в ожидании того, что до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует ежемесячную статистику по безработице. По прогнозам аналитиков, безработица в США в апреле сократилась до 4% с уровня марта в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 189 тысяч после роста на 103 тысячи месяцем ранее.
Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежной политике. В среду регулятор ожидаемо сохранил ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом ФРС ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.
Прайм: последние новости
Официальный курс евро на пятницу вырос до 76,13 руб Биржи АТР преимущественно снижаются в ожидании статистики по рынку труда США Цены на нефть незначительно колеблются на геополитической неопределенности
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