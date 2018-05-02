Дачи будут дорожать

Их средняя цена— 2,6 миллиона рублей, но в последние годы она снижается.

Калининградской области. Аналитический портал «Мир квартир» проанализировал цены на дачи в разных регионах России . Вопреки ожиданиям первой оказалась не Москва . Так, в Крыму средняя цена дачи — 3,2 миллиона рублей, в Севастополе — 2,8 миллиона рублей. Москва оказалась лишь третьей — в среднем 2,6 миллиона рублей за дачу с участком. Четвертое и пятое места заняли дачи в Подмосковье

— В лидерстве Крыма ничего удивительного. Когда полуостров Крым вернулся в состав России, цены на любую недвижимость там резко выросли, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Петрищев. — Больше того, сами москвичи этому росту и поспособствовали. Многие захотели иметь «домик у моря», рост спроса родил повышение цены.

Причем, что интересно, ажиотажный спрос на приморские дачи спадает. За прошлый год, например, «домики у моря» в Севастополе подешевели на 8,3 процента. В Москве, для сравнения, на 2,7 процента.

— Если вы хотите вложить деньги в загородную недвижимость, то про Крым советую вообще забыть, — пояснил Виктор Петрищев. — Иначе получится как с квартирами в Болгарии : в свое время многие накупили, а теперь не знают, что с ними делать. Отдыхаешь там максимум месяц в году, а налоги, за охрану и коммуналку платишь постоянно. Если хотите дом на природе, то уж лучше купите его в Новой Москве — дешевле и надежнее.

Как пояснил эксперт, выгода в том, что столичные власти активно вкладываются в инфраструктуру поселков.

— К ним строят дороги, повышают надежность электроснабжения. Во многие садоводческие товарищества проводят газ и водопровод, — пояснил Петрищев. — По сути, дачи превращаются в загородные дома, а значит, их капитализация в перспективе обязательно будет расти, даже если сейчас она несколько снижается. Потому что московские дачи — это, во-первых, близко, а во-вторых, в поселках все благоустроено.

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