Марк Мобиус объявил о создании управляющей компании Mobius Capital Partners

Известный инвестор 81-летний Марк Мобиус через четыре месяца после выхода на пенсию объявил о запуске нового стартапа — создании управляющей компании Mobius Capital Partners. Компания займется инвестициями в узкий круг эмитентов emerging markets и пограничных рынков, пишет Financial Times

Мобиус будет заниматься развитием стартапа совместно с еще двумя профессионалами фондового рынка — Карлосом Харденбергом и Грегом Конечны. Партнеры ранее вместе работали в Franklin Templeton. Они рассчитывают привлечь в Mobius Capital Partners $1 млрд Ожидается, что в инвестиционный портфель Mobius Capital Partners войдут около 25-30 компаний. Их будут отбирать по следующим критериям: высокое качество корпоративного управления, соблюдение экологических стандартов, высокая социальная ответственность, а также перспективы улучшения по данным направлениям.