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Марк Мобиус объявил о создании управляющей компании Mobius Capital Partners
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Марк Мобиус объявил о создании управляющей компании Mobius Capital Partners 

Ведомости 48 минут назад
Известный инвестор 81-летний Марк Мобиус через четыре месяца после выхода на пенсию объявил о запуске нового стартапа — создании управляющей компании Mobius Capital Partners. Компания займется инвестициями в узкий круг эмитентов emerging markets и пограничных рынков, пишет Financial Times.
Мобиус будет заниматься развитием стартапа совместно с еще двумя профессионалами фондового рынка — Карлосом Харденбергом и Грегом Конечны. Партнеры ранее вместе работали в Franklin Templeton. Они рассчитывают привлечь в Mobius Capital Partners $1 млрд Ожидается, что в инвестиционный портфель Mobius Capital Partners войдут около 25-30 компаний. Их будут отбирать по следующим критериям: высокое качество корпоративного управления, соблюдение экологических стандартов, высокая социальная ответственность, а также перспективы улучшения по данным направлениям.
Штаб-квартира Mobius Capital Partners будет находится в Лондоне. Партнеры уже получили соответствующее разрешение от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках. В июне Mobius Capital Partners откроет фонд в Люксембурге. В Mobius Capital Partners будут работать девять портфельных менеджеров.
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