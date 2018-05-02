Биржи Европы закрылись в плюсе на внутренней статистике

МОСКВА , 2 мая /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды ростом на фоне сильной статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,3% — до 7543,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5529,22 пункта, немецкий DAX — на 1,51%, до 12802,25 пункта.

Утром в среду исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле снизился до 56,2 пункта с 56,6 пункта в марте. Аналитики ожидали снижения до 56 пунктов.

PMI в области промышленного производства Франции за апрель составил 53,8 пункта против значения марта в 53,7 пункта (ожидалось снижение до 53,4 пункта). В Германии индекс за отчетный месяц снизился до 58,1 пункта с 58,2 месяцем ранее, совпав с прогнозом.

Кроме того, в среду европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2018 года составил 0,4% в квартальном выражении и 2,5% — в годовом. Совокупный рост ВВП Евросоюза за квартал составил 0,4% в квартальном выражении и 2,4% — в годовом. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.

По данным Евростат, безработица в еврозоне в марте сохранилась на уровне февраля в 8,5%, минимальном с декабря 2008 года. Безработица в ЕС в марте также сохранилась на уровне предыдущего месяца в 7,1%, что является минимальным значением с сентября 2008 года.