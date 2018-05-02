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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 190,14 пункта
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Мацейчука наказали

Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 190,14 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Франкфурт-на-Майне, 2 мая /Синьхуа/ — Сегодня при завершении
торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии
индекс DAX вырос на 190,14 пункта или 1,51 проц по сравнению с  предыдущим торговым днем, составив 12802,25 пункта. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Индекс PMI в металлургической отрасли Китая вырос в апреле до 51,7 процента Торги на фондовых биржах Китая завершились неоднозначно Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,16 проц.
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