Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 190,14 пункта

Франкфурт-на-Майне , 2 мая / Синьхуа / — Сегодня при завершении торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии индекс DAX вырос на 190,14 пункта или 1,51 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 12802,25 пункта. —0—