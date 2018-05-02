Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты?

И это в канун лета, когда и без того можно достаточно заработать из-за увеличения потока посетителей! Почему нужно ещё и билеты делать дороже?

Действительно, с 1 мая барнаульский зоопарк «Лесная сказка» повысит стоимость детского билета на 50 рублей. Теперь билет на ребёнка будет стоить 150 рублей, цена же взрослого билета останется неизменной — 200 рублей. После летнего сезона новые цены не изменятся.

Как сообщил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарёв , повышение цены — вынужденная мера, поскольку расходы на содержание животных в последние годы выросли.

«Много средств тратится на налоги, оплату коммунальных услуг. За последние годы увеличилась территория, увеличился штат сотрудников, и расходы очень сильно выросли. В отличие от других своих коллег, мы работаем круглый год. Животных кормить чем-то надо. Ну, а летний период мы используем максимально, чтобы заработать на зиму тоже», — сказал представитель зоопарка.