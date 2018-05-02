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Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты?
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Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты? 

АиФ — Алтай 1 час назад
И это в канун лета, когда и без того можно достаточно заработать из-за увеличения потока посетителей! Почему нужно ещё и билеты делать дороже?
Действительно, с 1 мая барнаульский зоопарк «Лесная сказка» повысит стоимость детского билета на 50 рублей. Теперь билет на ребёнка будет стоить 150 рублей, цена же взрослого билета останется неизменной — 200 рублей. После летнего сезона новые цены не изменятся.
Как сообщил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарёв, повышение цены — вынужденная мера, поскольку расходы на содержание животных в последние годы выросли.
«Много средств тратится на налоги, оплату коммунальных услуг. За последние годы увеличилась территория, увеличился штат сотрудников, и расходы очень сильно выросли. В отличие от других своих коллег, мы работаем круглый год. Животных кормить чем-то надо. Ну, а летний период мы используем максимально, чтобы заработать на зиму тоже», — сказал представитель зоопарка.
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