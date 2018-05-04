Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов медицинского оборудования и услуг, биотехнологий и фармацевтики и транспорта.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX упал на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), которые подорожали на 0,75 п. (2,07%), закрывшись на отметке в 37,04. Котировки Marine Harvest (OL:MHG) выросли на 2,10 п. (1,21%), завершив торги на уровне 176,10. Бумаги Salmar ASA (OL:SALM) выросли в цене на 4,60 п. (1,19%), закрывшись на отметке 391,20.

Лидерами падения стали акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), цена которых упала на 30,00 п. (9,98%), завершив сессию на отметке 270,70. Акции Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) поднялись на 5,50 п. (5,72%), закрывшись на уровне 90,70, а DNO International (OL:DNO) снизились в цене на 0,42 п. (2,79%) и завершили торги на отметке 14,66.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в плюсе (72), а котировки 30 акций практически не изменились.

Котировки акций Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 2,07%, 0,75 п., и завершили торги на отметке 37,04.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 2,05%, или 1,40, достигнув отметки $69,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,73%, или 1,27, до $74,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,10%, или 1,30, до отметки $1.311,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,20% до 9,6275, а котировки USD/NOK повысились на 0,19%, достигнув отметки 8,0618.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 92,51.